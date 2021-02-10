19-летний воронежец поддержит велопробегом доноров костного мозга

14 февраля воронежец Владимир Сафонов отправится в одиночный велопробег в поддержку доноров костного мозга. Заезд приурочен к Международному дню детей, больных раком, который ежегодно отмечают 15 февраля.

- Онкология не обошла нашу семью - брат моей мамы умер от рака. Эта страшная болезнь унесла жизнь моего друга детства, с которым сидели за одной партой, - у него была лейкемия. А недавно я прочитал о нехватке доноров в России, поэтому решил устроить благотворительный велопробег. Я хочу, чтобы мои заезды приносили пользу, помогали людям, - объяснил свою идею привлечения внимания к такой важной теме, как донорство костного мозга и лечение рака в России, Владимир Сафонов.

19-летний воронежец проедет 700 км по югу России - от Симферополя до Сочи - по Крымскому мосту через Анапу, Новороссийск, Туапсе, Адлер.

Перед путешествием спортсмен сам сдал кровь и вошел в Национальный регистр доноров костного мозга.

А еще спортсмен подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса - он хочет проехать на велосипеде вокруг света меньше чем за 80 дней и побить рекорд известного британского велогонщика Марка Бомонта, который в 2017 году за 79 дней пересек на велосипеде Европу, Россию, Монголию и Китай, затем Австралию и Новую Зеландию.