В Воронеже вор вынес все ценное из дома своих знакомых

До суда рецидивист будет находиться в СИЗО. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

На днях в полицию обратился 32-летний мужчина, который рассказал, что у него украли вещи на сумму около 40 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что 5 февраля в доме, где случилась кража, собралась компания. Знакомые посидели, выпили и разошлись. Но один из них перед уходом открыл в квартире окно, а потом вернулся, залез внутрь и украл фотоаппарат, ноутбук, бытовую технику и ювелирные изделия.

Сотрудники уголовного розыска задержали вора. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 33-летний мужчина. Похищенные вещи изъяли в его квартире на улице Ломоносова, где проживал подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Оказалось, что задержанный мужчина причастен еще к одному преступлению. 4 феврале он арендовал в хостеле на улице Ростовской комнату на ночь. Утром он попросил у работника заведения, где ему дали ночлег, телефон якобы для того, чтобы позвонить. Вышел на улицу и скрылся. Телефон он сдал в ломбард. Так что теперь вор ответит еще и по части 2 той же статьи 158 УК РФ. До суда он будет находиться в СИЗО.