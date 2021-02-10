Жительница Воронежа взяла кредит под диктовку и перевела 200 тыс мошенникам

Еще одна жительница Воронежа попалась на бородатую байку аферистов. Позвонил «сотрудник банка». Сообщил, что ей одобрен кредит на льготных условиях. Однако для того, чтобы его получить, необходимо оформить на себя потребительский кредит на 200 тысяч рублей и сразу же его погасить. Причем «менеджеры банка» звонили ей несколько раз, убеждая в необходимости срочно принять меры к оформлению кредита. Следуя их инструкциям, 40-летняя дама оформила на себя потребительский кредит, обналичила на 200 тысяч рублей и перевела их через банкомат на продиктованные ей реквизиты. После этого звонки прекратились.

За 9 февраля жертвами дистанционных мошенников стали девять жителей Воронежской области, в общей сложности они лишились около 450 тысяч рублей. Будьте бдительны!