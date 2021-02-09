На улице 20 лет Октября в Воронеже загорелся Mercedes

9 февраля в 18:36 жители Ленинского района позвонили в дежурную службу ГУ МЧС по Воронежской области и сообщили о пожаре на улице 20 лет Октября. Оказалось, что там загорелся автомобиль Mercedes. На место ЧП выехали две пожарные машины.

Восемь спасателей боролись с огнем: уже в 18:45 иномарку удалось потушить. К тому времени пламя повредило приборную панель и моторный отсек автомобиля. По оперативной информации пострадавших нет. Причина возгорания не сообщается.

- Если вы стали свидетелем несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101». Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают спасатели.