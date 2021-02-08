Пассажирка такси присвоила себе мобильник, оставленный в салоне жительницей Воронежа

22-летняя жительница Воронежа забыла в такси телефон стоимостью 17 тысяч рублей, но водитель автомобиля его не видел. По заявлению потерпевшей полицейские провели расследование и выяснили, что после девушки услугами этого такси воспользовалась другая пассажирка. Она-то и нашла на заднем сидении автомобиля потерянный мобильник. Но вместо того, чтобы отдать его водителю, оставила себе.

Полицейские нашли 49-летнюю подозреваемую, жительницу Каширского района. В отделе полиции женщина призналась в присвоении телефона, похищенное имущество у нее изъяли и вернули законной владелице.

По факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.