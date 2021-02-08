Под Воронежем из-за пожара пришлось эвакуировать людей

7 февраля в 5:26 в МЧС поступил срочный вызов из Рамонского района. Как сообщают Новости Воронежа, загорелся дом на улице Комсомольской в селе Ямное. На место ЧП выехали два пожарные отделения. Подоспевшие спасатели эвакуировали из горящего здания двух человек.

Восемь пожарных справились с пламенем в 6:00. В двухэтажном жилом доме 6х10 м огонь повредил межэжное перекрытие на площади 30 квадратных метров. К счастью, при этом возгорании никто не пострадал. Причины ЧП еще предстоит выяснить специалистам.