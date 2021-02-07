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Происшествия

Жительница Воронежа лишилась более 100 тысяч рублей, потеряв банковскую карту

Нашедший ее неизвестный тут же обналичил накопления
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Потеря банковской карты обернулась для 63-летней жительницы Советского района настоящим ЧП. После того, как она обнаружила пропажу, с ее счета тут же исчезли более 100 тысяч рублей. После этого она заявила в полицию.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 7 февраля, женщина узнала о том, что ее счета опустели после того, как пришла в банк заявить об утерянной карте. Оказалось, что неизвестный, который ее нашел, тут же воспользовался накоплениями и обналичил их.

По факту кражи стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Сейчас злоумышленника разыскивают.

Всего за минувшие сутки в области зарегистрировано шесть сообщений о хищениях денежных средств с банковских карт граждан. Полицейские напоминают: при обнаружении утерянной карты лучше сразу заявить об этом в банк. За пользование ею грозит уголовная ответственность.

Криминал