Жительница Воронежа лишилась более 100 тысяч рублей, потеряв банковскую карту

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Потеря банковской карты обернулась для 63-летней жительницы Советского района настоящим ЧП. После того, как она обнаружила пропажу, с ее счета тут же исчезли более 100 тысяч рублей. После этого она заявила в полицию.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 7 февраля, женщина узнала о том, что ее счета опустели после того, как пришла в банк заявить об утерянной карте. Оказалось, что неизвестный, который ее нашел, тут же воспользовался накоплениями и обналичил их.

По факту кражи стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Сейчас злоумышленника разыскивают.

Всего за минувшие сутки в области зарегистрировано шесть сообщений о хищениях денежных средств с банковских карт граждан. Полицейские напоминают: при обнаружении утерянной карты лучше сразу заявить об этом в банк. За пользование ею грозит уголовная ответственность.