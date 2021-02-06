Воронежцам сыграет пианистка, ставшая сенсацией в музыкальном мире

афиша ВКЗ Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10 февраля в ВКЗ в рамках абонемента №4 «Steinway & Sons приглашает» вместе с Симфоническим оркестром Воронежского концертного зала выступит Варвара Мягкова.

Пианистка стала сенсацией в музыкальном мире. До недавнего времени она была мало кому известной. Варвара не умела делать карьеру, не выступала, зарабатывала на жизнь уроками, которые давала детям. Но однажды ее записи заметил в интернете известный музыкант Борис Березовский и пригласил в свои фестивальные проекты в России и Европе. Параллельно с этим помогали другие коллеги-пианисты. Записи ее концертов в соцсетях стали распространяться в музыкальной среде и начался всплеск интереса к ее нестандартному пианизму. Критики называют ее манеру игры «летящей» и «самозабвенной».

- Музыка для меня - способ восприятия жизни, способ мышления… Если не бояться высоких слов, музыка - образ Божий на земле, - говорит сама Варвара Мягкова.

В программе воронежского концерта: Моцарт «Фантазия c-moll К475», «Соната B dur К 333», а также Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, ре-минор Баха.

Начало в 19.00.