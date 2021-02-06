Спасатели измерили лед на Воронежском водохранилище

Спасатели городской службы спасения 5 февраля произвели замеры толщины льда на акватории воронежского водохранилища.

- Толщина варьируется от 0 до 35 см, есть промоины у опор всех мостов, в районе Адмиралтейской площади. Выход на лед при длительной оттепели опасен: он теряет свою прочность, а в лужах могут маскироваться промоины, - сообщили в управлении ГО ЧС Воронежа.

В частности, возле Северного моста толщина льда составляет 30 см, у Чернавского моста - 0-25 см, у парка "Алые паруса" - 27 см, у моста ВОГРЭС - 0-25 см, у парка «Дельфин» - 27 см, у Адмиралтейской площади - 0-27 см, у Масловского затона - 35 см.

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