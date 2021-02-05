Паб в Воронеже самовольно занял земельный участок в полосе отвода железной дороги

ООО «Адмирал Нельсон» самовольно занял земельный участок в полосе отвода Юго-Восточной железной дороги - к такому выводу пришла воронежская транспортная прокуратура после проверки. В адрес генерального директора общества было вынесено представления об устранении нарушений.

Речь, видимо, идет о пабе «Адмирал Нельсон», который расположен на улице Волгоградская, неподалеку от вокзала «Воронеж-Южный», он же «Придача».

А полоса отвода железных дорог - это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям. По сути это необходимая буферная зона. Насколько серьезно нарушение границ в сообщении не говорится.

- Ответ по истечении более одного месяца со дня внесения представления от генерального директора ООО «Адмирал Нельсон» в адрес прокуратуры не поступил, о времени и месте его рассмотрения прокурор не уведомлялся, конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона приняты не были. В этой связи прокурором в отношении юридического лицо возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий), - сообщили правоохранители.

Левобережный районный суд уже оштрафовал юридическое лицо на 50 тысяч рублей. Однако решение суда пока не вступило в законную силу.