Бесплатные лекарства от коронавируса получили уже более 43 тысяч жителей Воронежской области

За прошедшую неделю, с 28 января по 3 февраля, бесплатные лекарства получили 3634 амбулаторных пациентов с COVID-19. Всего с 16 ноября препараты получили уже 43 513 жителей Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Выдача медикаментов продолжается.

- Амбулаторно, то есть на дому, проходят лечение больные с легкими и среднетяжелыми формами COVID-19, в том числе с пневмониями. Степень тяжести заболевания определяет лечащий врач из поликлиники. Перечень бесплатно выдаваемых препаратов также определяется лечащим врачом индивидуально для каждого пациента. Медикаменты доставляют на дом пациентам работники поликлиник, - уточнили в облздраве.

Отметим, что в Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 60 071. Однако продолжается тенденция по снижению заболевших за последние сутки - теперь их 368.