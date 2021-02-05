В Воронежской области к 5 февраля умерли от коронавируса еще 22 пациента

В Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 60 071. Однако продолжается тенденция по снижению заболевших за последние сутки - теперь их 368. Об этом 5 февраля сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

Количество выздоровевших также увеличилось - до 54 007. За прошедшие 24 часа болезнь сумели победить 372 пациента.

Однако сообщается и о новых летальных случаях - их 22 в Воронежской области. Общее же количество умерших от COVID-19 выросло до 1 945.

Отметим, что в Воронежской области планируют прививать от коронавируса не менее 10 тысяч человек в сутки.