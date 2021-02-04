Воронежская область получила еще 11340 доз вакцины от коронавируса

К этому моменту прививку получили о 28 771 человек Фото: из архива «КП»

В четверг, 4 февраля, Воронежская область получила очередную партию вакцины от коронавируса Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») – 11340 доз. Ее начнут выдавать лечебным учреждениям уже в течение двух суток.

Всего, по данным департамента здравоохранения региона, поставлено 52 682 дозы вакцины. К этому моменту прививку получили о 28 771 человек, в том числе 3 151 - двукратно.

Напомним, в регионе открыты 59 пунктов, где можно получить прививку на базе 32 районных больниц, 13 поликлиник города Воронежа, двух областных больниц, двух ведомственных и одной частной медорганизации. В составе 50 пунктов работает 81 прививочный кабинет.

Количество пунктов вакцинации планируют увеличить по мере получения дополнительного холодильного оборудования для транспортировки и хранения вакцин.