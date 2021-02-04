Власти Китая выявили геном коронавируса на продукции воронежского предприятия

Главное таможенное управление КНР сообщило о выявленном геноме COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы. Соответствующая информация появилась 3 февраля на сайте Россельхознадзора.

Речь идет о компаниях из Воронежской, Курской и Брянской областей. Они входят в Группу «Черкизово» и аттестованы на экспорт в Китай. Генетический материал коронавируса нашли на упаковке власти провинции Гуандун.

Не прошедшие проверку партии продукции будут возвращены либо уничтожены. Кроме того, на 4 недели приостановлен прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий. Россельхознадзор также приостановил сертификацию этих компаний в Китай с 3 февраля и приступил к расследованию.

- Россельхознадзор уже предупреждал российских производителей, в том числе Группу «Черкизово», о необходимости усиления контроля экспортируемых в Китай товаров и их упаковки на наличие генетического материала коронавируса. Лаборатории Россельхознадзора проводят исследования по определению его наличия в смывах с продукции и упаковки, - сообщили в центральном аппарате ведомства.