В Воронеже пройдет детское стендап-шоу «Кот Бродского»

Книжный фестиваль «Читай-Болтай» начал принимать заявки на участие в Литературном марафоне. Он будет включать литературный квиз и стендап-шоу «Кот Бродского: говорят подростки». В них смогут принять участие ученики средних и средне-специальных учебных заведений в возрасте 12-17 лет.

- На стендап-шоу «Кот Бродского: говорят подростки» участники должны интересно рассказать о книге. Тема - «Игра в будущее». Всего пройдет три шоу - для участников возрастных категорий 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет, - сообщили организаторы.

Шоу с участием возрастной категории 16-17 лет состоится в апреле 2021 года, прием заявок (видеозапись длительностью не более 2 минут, на которой потенциальный участник рассказывает о любой прочитанной книге, эссе объемом не более 2000 знаков на тему «Почему для меня важно выступить в шоу литературного стендапа») завершится 27 февраля. Прием заявок от участников других возрастных категорий будет продолжаться до дополнительного объявления на сайте и в соцсетях книжного фестиваля.

Первый квиз для учащихся Воронежа пройдет в режиме офлайн на весенних каникулах. Регистрация команд на него начнется в начале марта 2021 года. Участникам команд также может быть от 12 до 17 лет. Новости о начале регистрации будут дополнительно размещены на сайте и в соцсетях книжного фестиваля «Читай-болтай».

Напомним, мероприятия марафона «Читай-Болтай» должны были пройти в 2020 году, но их пришлось перенести из-за коронавирусных ограничений.