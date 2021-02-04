В Воронеже благодаря анализу ДНК задержали серийного педофила, изнасиловавшего школьницу в овраге

В полночь 4 февраля следственное управление СК России по Воронежской области сообщило о задержании мужчины, изнасиловавшего 10-летнюю школьницу в овраге в микрорайоне Никольское. Напомним, инцидент произошел 29 января, когда девочка возвращалась из школы. 30 января 2021 года следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Воронежцы в соцсетях распространяли фоторобот подозреваемого. И вот силовики его задержали, оказалось, он уже был судим за подобные преступления и его поймали благодаря анализу ДНК.

- Экспертиза установила совпадение генетического профиля 29-летнего уроженца Липецкой области со следами биологических проб с одежды потерпевшей, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области. - Подозреваемого задержали по месту жительства, он дает признательные показания. Мужчина был ранее судим за аналогичные преступления. В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, ведется сбор и закрепление доказательственной базы.