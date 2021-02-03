Воронежский губернатор сделал прививку от коронавируса

Скриншот видео правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на личном примере показал, что прививку от ковида делать не страшно. Накануне он прошел вакцинацию, о чем сообщил официальный Telegram-канал регионального правительства в среду, 3 февраля.

После процедуры глава региона поделился своими впечатлениями.

– Прививку делать не страшно. Сейчас уже понятно, что вакцина совершенно безопасна. В России привит почти один миллион человек, а в мире — десятки миллионов, – сказал губернатор.

Глава региона также отметил важность вакцинации даже в период, когда немного снижается уровень заболеваемости

По словам Александра Гусева, в ситуации с заболеваемостью коронавирусом в области сейчас уже наметился перелом в сторону улучшения.

– Но, чтобы выработался коллективный иммунитет, без вакцинации не обойтись – в противном случае люди будут продолжать болеть, – пояснил он.

Также глава региона отметил, важность сделать бесплатную прививку людям из групп риска, особенно тем, кто старше 60 лет. Поскольку именно у них сложнее всего протекает заболевание.