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Воронежский губернатор сделал прививку от коронавируса

Глава региона поделился своими впечатлениями после процедуры
Евгения ФРОЛОВА
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Скриншот видео правительства Воронежской области

Скриншот видео правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на личном примере показал, что прививку от ковида делать не страшно. Накануне он прошел вакцинацию, о чем сообщил официальный Telegram-канал регионального правительства в среду, 3 февраля.

После процедуры глава региона поделился своими впечатлениями.

– Прививку делать не страшно. Сейчас уже понятно, что вакцина совершенно безопасна. В России привит почти один миллион человек, а в мире — десятки миллионов, – сказал губернатор.

Глава региона также отметил важность вакцинации даже в период, когда немного снижается уровень заболеваемости

По словам Александра Гусева, в ситуации с заболеваемостью коронавирусом в области сейчас уже наметился перелом в сторону улучшения.

– Но, чтобы выработался коллективный иммунитет, без вакцинации не обойтись – в противном случае люди будут продолжать болеть, – пояснил он.

Также глава региона отметил, важность сделать бесплатную прививку людям из групп риска, особенно тем, кто старше 60 лет. Поскольку именно у них сложнее всего протекает заболевание.