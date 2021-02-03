Рак страшнее коронавируса: от него за год умерли в два раза больше жителей Воронежской области

Регулярное медобследование - один из способов не запустить болезнь, если она у вас, не дай Бог, есть. Фото: Василий Вахрин

В Воронежстате рассказали о ситуации с заболеванием раком в Воронежской области. У ведомства пока есть данные только по «нековидному» 2019 году. Они малоутешительны.

В 2019 году от рака умерли 4095 жителей Воронежской области. Для сравнения: от коронавируса тоже почти за год, прошедший с начала эпидемии в нашем регионе, пока по официальным данным, ушли в мир иной 1904 наших земляка.

По данным регионального департамента здравоохранения, пациентов, состоявших на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом злокачественное новообразование, в конце 2019 года было 70525, что выше показателя 2018 года на 3,1 процента.

В 2019 году заболевания раком составили 460.7 случаев на 100 тысяч населения (в 2018 году – 454.4). Есть два объяснения роста онкологии в нашем регионе – старение населения и внедрение более эффективных методов ранней диагностики.

Первое место среди злокачественных новообразований занимал рак молочной железы – 17,1 процента, на втором рак кожи (с меланомой) – 15,9%, на третьем - рак тела и шейки матки – 12,3%, на четвертом - рак предстательной железы – 6,7%.

Ежегодно в Воронежской области диагностируют более 10 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. В 2019 году впервые обнаружили 10715 злокачественных новообразований (в 2018-м для сравнения – 10591).

У мужчин чаще всего выявляют онкологические опухоли легких, кожи и простаты. В 2019 году у 888 мужчин был впервые выявлен рак трахеи, бронхов и легких, 844 новообразования кожи (кроме меланомы), 824 – рак предстательной железы, еще у 536 – рак ободочной и прямой кишки.

У женщин Воронежской области самыми распространенным были злокачественные новообразования груди, кожи и шейки матки.

В 2019 году у 1182 жительниц Воронежской области впервые диагностировали рак молочной железы; рак кожи (кроме меланомы) и рак шейки, тела матки – соответственно у 1163 и 758 женщин.

Почти 72.5 процента всех заболеваний раком в 2019 году были выявлены на первой и второй стадиях. Однако, из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение, с момента впервые в жизни установленного диагноза не прожили и года 1916 человек. Это еще раз напоминает о важности ранней диагностики онкозаболеваний, что дает высокий шанс на спасение человека. На начало 2020 года в Воронежской области 39.5 тысячи человек (диагноз был поставлен пять и более лет назад) находились в стойкой ремиссии онкозаболевания. То есть, симптомы рака были значительно ослаблены или вовсе исчезли.

Врачи советуют: предотвратить онкологию можно, отказавшись от табака и алкоголя и вообще придерживаясь здорового образа жизни. Нужно сократить пребывание под солнцем, особенно под прямыми лучами, лучше отказаться от соляриев. Можно сделать вакцину против вируса гепатита В, который вызывает рак печени, а также против вируса папилломы человека (HPV), из-за которого может возникнуть рак шейки матки. И, конечно, нужно регулярно проходить медобследование.