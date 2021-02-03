Мошенники нескольких месяцев оформляли кредиты на пенсионерку из Воронежа

61-летняя жительница Воронежа на протяжении нескольких месяцев общалась с мошенниками. Конечно, те скрыли настоящие«должности» и представились сотрудниками банка. Женщину запугали, что ее сбережения находятся под угрозой. По традиционной схеме вынудили сообщить персональные данные банковских карт и пароли из смс-сообщений.

С помощью этой информации мошенники получали доступ к личному кабинету женщины и оказывали ей «помощь» в оформлении кредитов. Займы, понятное дело, пожилой женщине были не нужны. Впрочем, преступники тут же вынуждали женщину переводить деньги на их реквизиты. Пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов лишь когда ей пришли уведомления из банка о задолженности по кредитным платежам. Ущерб составил 860 тысяч рублей.

Мошенников разыскивают. Возбуждены уголовные дела. Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не сообщать свои личные данные неизвестным людям, даже если те представляются сотрудниками банка.