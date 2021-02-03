Воронежцы могут повлиять на решение о создании гигантского медиафасада на кинотеатре «Пролетарий»

Так выглядит проект экрана Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

К воронежца обратились с вопросом: «должен ли на здании кинотеатра «Пролетарий» появиться медиафасад?» Опрос проводится до 28 февраля в официальном паблике администрации Воронежа.

К 3 февраля практически 52% горожан высказались против этой идеи, около 47% ее поддержали, остальные не смогли прийти к тому или иному варианту.

Хотя ранее мэр Вадим Кстенин подчеркнул, что приветствует создание медиафасада на кинотеатре в самом центре Воронежа. Да и собственник здания уже согласился на установку конструкции весом около 16 тонн и площадью 440 квадратных метров.

Однако проект должен пройти все этапы согласования с органами, отвечающими за охрану объектов культурного наследия, которые примыкают к зданию кинотеатра, имеют охранные зоны.