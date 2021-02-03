Руководитель воронежского учебного учреждения незаконно зарабатывала на «переподготовке» предпенсионеров

Еще в 2019 году центры занятости населения двух районов Воронежской области заключили договоры с частным учебным учреждением. Там должны были обучать бухгалтерскому учету и работе с электронно-вычислительными машинами людей предпенсионного возраста.

- Для прохождения обучения социальное учреждение направило 10 человек. Стоимость обучения для жителей одного района составила 228 тысяч рублей, для другого - 67 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Вот только ученики получили дипломы о профессиональной переподготовке, не посещая занятий и не сдавая зачетов. Просто к назначенному сроку одна из руководительниц учебного учреждения, 67-летняя женщина, изготовила фиктивные документы, подтверждающие процесс обучения.

Заказчик перевел в общей сумме 295 тысяч рублей за услуги, которые фактически не предоставлялись.

- В отношении фигурантки возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.