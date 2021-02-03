В страшном ДТП на трассе в Воронежской области погибла девушка

Mitsubishi Lancer Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Панинском районе в лобовом столкновении автомобилей Mitsubishi Lancer и Volvo ХС90 погибла 23-летняя жительница Воронежа. Пассажирка японской иномарки скончалась на месте аварии. Медики ничем не могли помочь девушке.

ДТП случилось 2 февраля примерно в 15:15. 25-летний водитель Mitsubishi ехал в направлении поселка Анна. По предварительном данным, на 273 километре дороги Р-298 «Курск- Саратов» он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он и столкнулся с Volvo под управлением 48-летнего воронежца.

Volvo ХС90 Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- Водитель «Mitsubishi Lancer», а также пассажиры «Volvo ХС90», 51-летняя жительница Воронежа и 17-летний молодой человек с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 146 ДТП, из них в областном центре – 90, на федеральных трассах - 9, в районах области – 47. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек, 1 погиб.