Воронежские водители пожаловались на дефекты Северного моста

В мэрии уверяют, что в целом с Северным мостом все нормально. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Воронежские водители пожаловались на то, что на не так давно капитально отремонтированном Северном мосту вновь стали заметны дефекты, в частности, на подъезде к деформационным швам. Напомним, первые претензии у автолюбителей появлялись через считанные дни после того, как переправу снова открыли после завершения всех работ два года назад.

В мэрии Воронежа ситуацию драматизировать не склонны. Там заявили:

– Деформационные швы Северного моста, замененные два года назад, находятся в отличном состоянии, не разошлись, не просели и не требуют проведения никаких работ. Предшовная зона, которая для большего комфорта автомобилистов была покрыта современными полимерными материалами, требует периодического текущего содержания. Под давлением движущегося транспорта она обретает колейность. Ее будут устранять при наступлении подходящих погодных условий в рамках гарантийных обязательств исполнителя работ. Периодически возникающие в связи с чередующимися морозами и оттепелями локальные дефекты устраняются в рамках гарантийных обязательств литым асфальтом (им можно работать при низких температурах).