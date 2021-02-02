В Воронеже деревья рухнули на две машины

На улице Свободы дерево упало на машину. Фото: предоставлено управлением ГО ЧС Воронежа.

В воронежской городской службе спасения рассказали о том, что в воскресенье, 31 января, у дома № 24 на улице Свободы на легковую машину упало дерево. В тот же день большая ветка упала на крышу в Левобережном районе. Она рухнула на кровлю дома № 46 на улице Ростовской. Еще одно ЧП случилось в самом центре Воронежа – у дома № 1 на площади Черняховского не повезло владельцу еще одной машины, на которую упало дерево.

Напомним, 31 января дул сильный ветер. Видимо, он и стал причиной этих трех ЧП. Однако погодные условия не отменяют вопросы к сотрудникам местных управляющих компаний или других служб, которые должны были лучше следить за состоянием этих деревьев.