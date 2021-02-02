Воронежские школьники приняли участие в телемосте с Волгоградом

Фото управы Ленинского района

Состоялся телемост между Воронежем и Волгоградом, в котором приняли участие старшеклассники. Встречу приурочили к годовщинам освобождения городов-побратимов.

Воронежцы собрались в зале Памяти на Чижовском плацдарме, где их приветствовал глава управы Ленинского района Сергей Ситников, который презентовал книгу воспоминаний очевидцев Великой Отечественной войны «Луч Победы для каждого из нас».

- На встрече старшеклассники провели викторину с вопросами о героях войны и важных датах, пели песни, читали стихи о войне. А после воронежский отряд юнармейцев «Следопыты с улицы Краснознаменной» представили фильм о Сталинградской битве, который сделали сами, - рассказали в управе Ленинского района.