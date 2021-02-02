В Воронежской области на пожарах погибли три человека

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Три трупа обнаружили спасатели при пожарах, случившихся вечером 1 февраля и сегодняшней ночью. Горели дома в Новохоперском и Бутурлиновском районах.

- Сообщение о возгорании в частном доме села Пыховка Новохоперского района поступило в 19.38. Пожар удалось потушить в 20.42. На пепелище нашли тела двух мужчин, их личности устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области. - О горящем доме в селе Пузево Бутурлиновского района сообщили 2 февраля в 1.45. Через 20 минут строение потушили. Обнаружили тело 57-летнего мужчины. Эксперты устанавливают причины возгораний.