В Воронежской области от коронавируса привили 24,6 тыс человек

В Воронежской области прививку от коронавируса сделали 24 676 человек (из них 2 615 получили второй компонент вакцины), сообщили в пресс-центре облправительства.

Региональным властям удалось согласовать увеличение поставок вакцины от коронавируса. В 2021 году федеральный центр выделит Воронежской области 1 млн доз «Спутника V» (ранее речь шла о 700 тыс доз), то есть объемы удастся нарастить на 40%.

- К апрелю мы удвоим число поставок вакцины. В феврале ожидаем более 56 тысяч доз. Важно добиться высокой иммунизации населения среди воронежцев из групп риска. Рассчитываем, что миллион привитых позволит области сформировать устойчивый коллективный иммунитет и снизить риск заболеваемости, - отметил губернатор Александр Гусев.

Кстати, глава региона заявил, что в ближайшие дни тоже собирается сделать прививку и рассказать об этом в соцсетях.