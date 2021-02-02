Воронежцы могут подать заявку на проведение энергосберегающего ремонта в своем доме

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области начался прием заявок на проведение энергоэффективного капитального ремонта в 2021 году. Программа подразумевает государственную финансовую поддержку, размер которой может достигать 80%, но при этом не должен превышать 5 миллионов рублей на один дом. Фонд капремонта будет принимать заявки от воронежцев до 30 марта.

Напомним, энергоэффективный ремонт позволяет экономить расходы жильцов на коммунальную плату на 10 и более процентов.

Государственную поддержку на проведение энергоэффективного ремонта могут получить дома, где в 2018 – 2020 году проведен ремонт или же работы намечены на 2021 год.

Кроме того дом должен соответствовать нескольким требованиям: не быть признанным аварийным, а также иметь расчет платы за отопление и электричество на основании показателей общедомовых счетчиков непрерывно в течение 12 месяцев, взятых за 3-летний период.

По всем вопросам, связанным с получением государственной поддержки энергоэффективного капитального ремонта, необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области по адресу: 394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 18 (4 этаж). Контактное лицо – Сосорина Алина Сергеевна (473) 280-12-42, каб. 411; Тарасов Александр Владимирович (473) 280-12-77, каб. 407.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ – в разделе «Капитальный ремонт», а также на сайте «Реформа ЖКХ» – в разделе «Модернизация жилья/Программа обучения/Финансовая поддержка».