Утром воронежцы встали в 8-балльных пробках

Многие воронежцы утром 2 февраля опоздали на работу из-за заторов. По данным сервиса Яндекс.Карты, город сковали 8-балльные пробки. В частности, затор на Московском проспекте растянулся почти на 6 км.

Затрудненное движение наблюдалось также на Антонова-Овсеенко, Шишкова, 45-й Стрелковой Дивизии, Тимирязева и Березовой роще. Стояли улицы Остужева, Димитрова, Брусилова на Левом берегу, Ворошилова, 20-летия Октября, Матросова – в Ленинском и Советском районах.

Виной сложной дорожной обстановке стал вечерний снегопад, продолжившийся ночью и закончившийся только к утру.