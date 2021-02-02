Воронежский фестиваль «Защитники Отечества» пройдет онлайн

Традиционный фестиваль солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества» в этом году пройдет в Воронеже онлайн из-за ситуации с коронавирусом.

Дистанционная программа форума пройдет в три этапа: отборочные туры в районах Воронеж, городской отборочный тур с 15 по 18 февраля, финальные мероприятия - 23 февраля в 12.00 и 16.00 в соцсети «Вконтакте» в официальной группе «Защитники Отечества».

Воронежцы смогут принять участие в нескольких номинациях фестиваля: «Юный патриот» - конкурсанты от 7 до 17 лет, «Патриот» - от 18 до 55 лет, «Ветеран» - старше 55 лет, «Воин» - конкурсанты из числа военнослужащих, солдат срочной службы, студентов и учащихся военных учебных заведений, «Исполнители и коллективы средних специальных и высших учебных заведений культуры и искусства». И номинациях «Хоры», «Вокальные ансамбли», «Дуэты», «Солисты».

Ежегодно в фестивале принимают участие более 3000 исполнителей.