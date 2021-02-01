В Воронеже снова перестал ходить троллейбус №8

"Восьмерка" успела отработать лишь несколько часов Фото: из архива «КП»

Утром в понедельник, 1 февраля, в Воронеже после ремонта контактной сети вышли на маршруты троллейбусы №7 и №8. Но вскоре восьмой троллейбус снова пропал с улиц. В пресс-службе мэрии объяснили, что причина кроется в технических неполадках:

- 1 февраля на маршрут № 8 вышло 7 единиц подвижного состава, однако позже было обнаружено отсутствие напряжения на тяговой подстанции. Специалисты МКП МТК «Воронежпассажиртранс» совместно с ресурсоснабжающей организацией определили причину технической неполадки – выявлен обрыв кабеля, в настоящее время его место устанавливается. Для восстановления кабеля и его ремонта потребуется время, ведь кабель пролегает под землей. До устранения неполадки троллейбусы с восьмого маршрута направят на другие городские маршруты.

Троллейбус «семерка» продолжает работу в штатном режиме. На линии работают 8 единиц электротранспорта.