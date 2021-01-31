В Воронежской области гаишники помогли вытащить из кювета водителя «КамАЗа», везшего 18 тонн мандаринов

"КамАЗ" подцепили тросами. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Грибановском районе патрульный экипаж ГИБДД увидел на 421 километре дороги Курск – Саратов «КамАЗ», съехавший в кювет. Командир отделения ДПС Алексей Остросаблин и его коллега, старший лейтенант Юрий Золотухин решили остановиться и выяснить, что случилось.

Водитель грузовика, 60-летний житель Краснодарского края, рассказал, что не удержал машину на скользкой дороге. И теперь не знает, как ее вытаскивать. А в полуприцепе у него 16 тонн мандаринов, которые он развозит по сетевым магазинам.

Полицейские нашли состоятельного жителя Грибановки, у которого есть подъемный кран. Мужчина дал им воспользоваться этой мощной машиной. Помогли и проезжавшие мимо водители-дальнобойщики.

Подъемный кран вытянул полуприцеп, приподняв его над землей. В это время два грузовика дальнобойщиков удерживали КамАЗ на тросах, чтобы он не опрокинулся. В это время полицейские обеспечили реверсивное движение на этом участке дороги, чтобы избежать аварии.

Спасение грузовика из снежного плена закончилось удачно. Шофер продолжил путь, поблагодарив полицейских за отзывчивость.

Машину осторожно приподняли... Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.