В Воронежской области ищут пропавшего курянина

Альберта Сергеева разыскивают уже восьмые сутки. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи добровольцев в розыске 49-летнего жителя города Щигры Курской области. Он ушел из дома 23 января, и с тех пор никто из родственников и знакомых не может с ним связаться. По данным поисковиков, мужчина мог уехать в Воронежскую область.

Приметы Альберта Сергеева: рост 175 сантиметров, худощавый, светло-русые волосы, голубые глаза. В день, когда ушел из дома, был одет в черную куртку, темные камуфляжные штаны, темные ботинки, на голове была черная шапка.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Альберт Сергеев, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.