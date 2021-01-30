В Воронеже 80-летний пенсионер разбился при падении с балкона

По итогам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

29 января около 19:00 воронежцы обнаружили тело пожилого мужчины у одного из подъездов 17-этажного дома по улице Беговой. Очевидцы вызвали на место ЧП правоохранителей. Как оказалось, погибшим был 80-летний житель многоэтажки. По предварительным данным, пенсионер выпал с балкона на третьем этаже.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального СУ СКР, начата проверка. Предстоит опросить свидетелей и родственников пенсионера. Тело пожилого мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщали о происшествии, случившемся 25 января на улице Писарева, - из окна верхнего этажа выпал мужчина. Он упал на козырек расположенного на первом этаже магазина. Очевидцы ЧП вызвали скорую помощь.