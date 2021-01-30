Воронежец украл из образовательной студии шубы стоимостью около 120 тысяч рублей

В студии, расположенной в доме по улице Куколкина, две жительницы Воронежа 29 и 32 лет проходили обучение на курсах. Перед занятиями они оставили свои шубы в импровизированном «гардеробе». Но за верхней одеждой, стоимость которой около 120 тысяч рублей, никто не присматривал. Когда урок подошел к концу, женщины своих меховых шуб уже не обнаружили. Пришлось обращаться в полицию.

По записям с камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей территории, оперативникам удалось вычислить вора. Им оказался неоднократно судимый 27-летний местный житель. Его задержали по месту проживания. Там же нашли и похищенные шубы. Мужчина хотел их продать.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет. Подозреваемый находится в изоляторе, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.