Под Воронежем пьяная женщина порезала ножом сожителя

Фото – СУ СК по Воронежской области

Трагедия произошла в городе Лиски 26 января. Двое сожителей распивали спиртные напитки в комнате общежития на улице Лысенко. Изрядно поднабравшись 34-летний гражданский муж приревновал 33-летнюю возлюбленную к другому мужчине и ударил ее несколько раз по руке и спине. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 29 января.

После этого успокоился и лег спать. А женщина затаила обиду и в гневе взяла нож и ударила его в правое бедро. От этого в последующем мужчина скончался на месте.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от травмы бедренной артерии, осложнившейся кровотечением.

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как пояснили в СУ СКе, она находится в СИЗО.