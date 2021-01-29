В воронежских МФЦ появились окна для предпринимателей

В Воронежской области в центрах «Мои документы» начали работать окна для представителей малого и среднего предпринимательства. В них можно по предварительной записи воспользоваться государственными услугами, в том числе Росреестра.

- Запись на прием доступна по номеру: 8 (473) 226-99-99, на сайте МФЦ и в мобильном приложении «Мои Документы. Онлайн» в разделе «Запись на прием», - рассказали в воронежском управлении Росреестра. - Для получения услуг в сфере бизнеса на сайте и в приложении предусмотрен специальный раздел для представителей бизнеса – «Прием документов от субъектов малого и среднего предпринимательства». Получить дополнительную информацию и ознакомиться с перечнем услуг МФЦ для предпринимателей можно на сайте mydocuments36.ru или в по телефону.

По словам руководителя управления Росреестра по Воронежской области Елены Перегудовой, такая мера позволит предпринимателям эффективно решать возникающие вопросы и сэкономит время при получении государственных услуг.