Воронежским вузам разрешили вернуться к очному обучению

И студенты, и преподаватели уже соскучились по занятиям в аудитории. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому подведомственные вузы могут вернуться к традиционной форме обучения с 8 февраля. Об этом сообщило министерство 29 января. Однако руководителям учебных заведений стоит учесть мнение санитарных врачей и эпидобстановку в своем регионе.

Также университеты должны установить в корпусах антисептики, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, организовать на входе измерение температуры. Во время перерывов проветривать помещения, не пропускать в учебное заведение студентов и сотрудников с признаками инфекционных заболеваний.

Если эпидситуация ухудшится, то вузам придется перейти вновь на «дистанционку».

Напомним, о готовности начать очное обучение с 8 февраля еще неделю назад сообщили Воронежский госуниверситет и университет инженерных технологий. Лесотехнический вуз также планировал возобновить традиционные пары, если федеральный центр не введет дополнительных ограничений. Теперь же - после приказа министерства - и опорный вуз готовится выйти с удаленного обучения. Студенты педагогического университета во втором семестре также вернутся в аудитории.