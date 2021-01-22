Часть воронежских вузов вернется к очному обучению с февраля

фото: Виктор ЛЕВШАКОВ.

Воронежский госуниверситет вернется к очному обучению с 8 февраля. Об этом сообщила пресс-служба вуза после заседания ученого совета 22 января. Официальный приказ о возвращении к привычному режиму работы сейчас готовится.

Воронежский университет инженерных технологий также планирует со второго семестра собрать студентов и преподавателей в аудиториях.

- Рассчитываем день науки отпраздновать оффлайн, а семестр начать с преимущественно практических занятий. По ним уже все соскучились, - пояснили в пресс-службе вуза. - Если никаких дополнительных продлевающих дистанционное обучение рекомендаций не появится, мы выходим в очном режиме.

А вот аграрный университет имени Петра I решил не отменять заочный формат занятий:

- В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции до особого распоряжения образовательный процесс во II семестре 2020/2021 учебного года будет осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий, - сообщил на своем сайте вуз.

О том, в каком режиме с февраля будут заниматься другие вузы Воронежа, «КП» проинформирует после получения от них официальных ответов.

Напомним, ведущие университеты Черноземья перешли на дистанционное обучение в октябре. Изначально оно должно было продлиться две недели, однако из-за сложной эпидситуации удаленную форму занятий продлили. Министерство образования и науки рекомендовало работать в таком режиме до 6 февраля.