Под Воронежем суд обязал экс-директора завода растительных масел вернуть 22 млн налогов

Прокуратуре удалось "дожать" через иск возвращения денег государству Фото: из архива «КП»

Сегодня, 29 января, в Новохоперсоком райсуде слушалось уголовное дело, фигурантом которого стал бывший директор местного завода растительных масел Владимира Красноштанова. Он обвинялся в крупной неуплате налогов государству. Как пояснили корреспонденту «Комсомольской правды в суде, уже вынесено решение.

Суд обязал его вернуть в бюджет страны более 22 миллиона рублей налогов. Такое решение принял районный суд. С иском о взыскании ущерба выступила прокуратура. Правда, сотрудники надзорного ведомства требовали более существенную сумму – более 30 млн. В эту цифру входила еще и пеня в 10 млн рублей. Но в этой части суд иск не удовлетворил.

По версии следствия, бывший директор завода разработал преступную схему как уйти от уплаты НДС. Сельхозпродукцию для переработки он закупал не напрямую у хозяйств, а через транзитные фирмы. Это давало возможность получить колоссальные вычеты по налогу.