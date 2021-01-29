Из-за вспышки ОРВИ в Воронежской области закрыли школу и 11 классов

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежской области на карантин полностью закрыли одну школу в Богучарском районе и еще 11 классов в трех школах областного центра. Причиной стала высокая заболеваемость среди учеников и педагогов ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства 28 января.

В целом заболеваемость ОРВИ в регионе растет. Только за последнюю неделю за медицинской помощью по этому поводу обратились 9605 человек. Из них 2960 пациентов – это дети до 14 лет. Как утверждают санитарные врачи, при этом циркуляция вируса гриппа в области не выявлена.

Ранее, после первой недели новогодних каникул сообщалось, что также из-за ОРВИ на карантин ушла школа в Грибановском районе и детский сад в Борисоглебске.

Вспышки коронавируса пока в учебных заведениях региона не фиксируют.

Напомним, вчера региональный штаб передал новую информацию о послаблении ковидных мер. Воронежские школьники вновь могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Также станут работать детские комнаты и фудкорты.