В Воронеже в ходе рейда изъяли фургон рыбы и больше 300 пар носков и трусов

Фото предоставлено управой Ленинского района

В четверг, 28 января, на улицах Ленинского района прошел совместный рейд чиновников управы и полицейских по выявлению несанкционированной торговли. Полномочия полицейских позволяют изымать товар у подпольных продавцов.

На этот раз в поле зрения участников рейда попал грузовик, с которого реализовывали живую рыбы. При этом продавец не смог не только показать сертификаты, накладные на товар, медкнижку, но даже собственный паспорт. Мужчину забрали в отдел полиции для выяснения личности, а фургон с рыбой опечатали.

На других развалах также без документов и разрешений торговали текстильной продукцией: трусами и носками. По итогам рейда полицейские изъяли 310 пар. Все партии отправили на склад временного хранения. Вернуть товар предприниматели смогут только по решению суда. Причем, кроме штрафа им придется оплатить хранение и транспортировку изъятой продукции.