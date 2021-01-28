В программу благоустройства включили 11 дворов Коминтерновского района Воронежа

В управе Коминтерновского района обсудили планы по реализации программы формирования городской среды на период до 2024 года. Основной ее целью является благоустройство дворов многоквартирных домов по заявкам их жителей.

- Горожане представляли в управу перечень документов, в который входило предложение заинтересованного лица в 2-х экземплярах, заверенные копии протокола общего собрания собственников помещений, схема дворовой территории, с описанием видов работ и элементов благоустройства, а также фотоматериалы на электронном носителе, где отражалось состояние дворовой территории, - рассказали в управе Коминтерновского района.

После проверки пакетов документов в управе составили акты технического состояния территорий. С учетом пожеланий жителей подготовили схемы благоустройства дворов, составили дефектные ведомости и сметы.

В итоге комиссия включила в планы на ближайшие годы 11 дворов, расположенных по следующим адресам:

ул. Владимира Невского, 26

ул. Урицкого, 126, 128

ул. Хользунова, 23, 40«г», 40«д»

ул. Беговая, 152

переулок Политехнический, 1

ул. Загородная, 15

проспект Труда, 151, 159.