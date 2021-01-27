Рейсы «Аэрофлота» из Воронежа в Москву будет выполнять авиакомпания «Россия»

Лайнеры рассчитаны на перевозку 87 пассажиров Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Авиакомпания «Россия» с 1 февраля 2021 года начинает выполнять ежедневные регулярные рейсы из Москвы в Воронеж. Полеты запланированы из аэропорта Шереметьево. Они будут выполняться на воздушных судах Superjet 100. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее в пресс-службе международного аэропорта Воронеж имени Петра I рассказали, что рейсы авиакомпании «Аэрофлот» будет выполнять авиакомпания «Россия». То есть полетная программа по сути остается прежней, без изменения расписания.

Рейсы в Воронеж запланированы дважды в день. Утренний борт вылетит из Москвы в 08:35 и прибудет в Воронеж в 10:00. Вылет вечернего - в 18:40 с прибытием в Воронеж в 20:05. Рейсы из Воронежа отправляются в 10:50 и в 20:55 и прилетают в Москву в 12:20 и в 22:30 соответственно.

Лайнеры рассчитаны на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 в экономическом. Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот».