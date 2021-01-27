Минкульт рассмотрит вопрос о поддержке туристического кластера «Костенки» в Воронежской области

В сентябре 2020 года в регионе создали рабочую группу по данному проекту Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Министерство культуры рассмотрит вопрос о поддержке туристического кластера «Костенки» в Воронежской области. Этот вопрос 27 января в режиме видеоконференции обсудили губернатор Александр Гусев и замминистра культуры Ольга Ярилова.

В сентябре 2020 года в регионе создали рабочую группу, которая начала заниматься развитием историко-туристского кластера и планированием объектов для последующего объединения в туристические маршруты.

Позже стало известно, что на территории планируют создать: выставочную экспозицию в реконструированном здании музея, комплекс элементов «Белгородской черты» с «Ремесленным подворьем», комплекс раскопок Палеолитических стоянок первобытного человека, смотровые площадки Сторожевое, Борщево, Архангельское, а также сеть туристических экотроп, детский археологический лагерь «одного дня» и речную пристань.

Проект, который также носит название «Историко-природный парк «Костенки-Борщево-Архангельское» может стать одним из брендов Воронежской области и войти в 100 самых посещаемых мест России. Он также предполагает развитие инфраструктуры Хохольского района. Ольга Ярилова пообещала, что этот вопрос будет проработан Минкультом.