Верховный суд не стал рассматривать жалобу воронежского застройщика на Минобороны

Воронежскому предпринимателю Антону Евсееву отказали в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии Верховного суда. Ответчиком должно было выступить Министерства обороны. Причиной давнего «спора» стали железнодорожные пути протяженностью 5 574 метров.

Еще 27 октября 2017-го между ЗАО «Инвестстрой-15» и предпринимателем был заключен договор купли-продажи производственного комплекса по адресу: Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, д. 1. Среди указанного имущества к Антону Евсееву перешло право собственности на земельный участок площадью 88 231 кв.м.

Согласно данным кадастрового учета, там же зарегистрирован объект недвижимого имущества - железнодорожные пути. Согласно данной выписки право собственности на них принадлежит Министерству обороны.

- Истец считает, что указанное имущество фактически отсутствует на территории названного земельного участка. Кроме того, он считает, что указанные железнодорожные пути фактически не являются объектом недвижимого имущества, не используются и не могут быть использованы по целевому назначению (отсутствует самостоятельная функциональная ценность), - говорится в сообщении суда.

Ответчик же сообщил, что железнодорожный путь отсутствует по причине его уничтожения. В 2019 году суд решил признать отсутствующим право собственности Министерства обороны на сооружение.

Однако в 2020-ом первоначальное решение отменил 19-ый арбитражный апелляционный суд - он встал на сторону Министерства обороны. Застройщик пытался доказать свою правоту, но так и не добился результата.