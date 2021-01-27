В отставку ушли председатель райсуда и двое судей в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области прекратили полномочия трое судей. Из них один являлся председателем. Это стало известно по итогам минувшего заседания региональной квалификационной коллегии судей. Все служители Фемиды подали письменные прошения об отставке. Об этом сообщили на сайте коллегии 22 января.

Среди них – Юрий Борзаков. Он работал в Аннинском райсуде в течение 20 лет – с 2001 года. Сергей Бородкин являлся председателем Рамонского райсуда с 2015-го. А Александр Перепелица занимал должность в воронежском областном суде еще с 1995 года. Также он был заместителем председателя судейской регколлегии.