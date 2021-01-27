В Воронеже пациентке с ковидом экстренно удалили зуб на дому

Фото – департамент здравоохрания по Воронежской области

В Воронеже пациентке, больной коронавирусом, экстренно удалили зуб в домашних условиях. Как рассказали в департаменте здравоохранения региона, женщина по телефону обратилась в регистратуру стоматологической поликлиники №4. Она пожаловалась на острую боль. Но так как она находилась на карантине по COVID-19, было принято решение оказать ей медицинскую помощь на дому.

К ней отправилась бригада в составе врача-стоматолога-хирурга, медицинской сестры и водителя автомобиля. Перед выездом все они надели изолирующие костюмы, шапки, маски, перчатки, бахилы и защитные очки.

После оказания неотложной помощи на дому костюм и все средства защиты, в которых находились медики, утилизировались. О самочувствии пациентки справились на следующий день. Женщина чувствовала себя хорошо.