Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Воронежской области главбух «Ресурсного центра» присваивала премии работников

За 1,5 года она таким образом «заработала» 83 474 тысячи рублей
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Главбух облапошила трех коллег на премии

Главбух облапошила трех коллег на премии

Фото: Ирина ШАБАНОВА

Борисоглебский городской суд готовится рассмотреть уголовное дело о мошенничестве с премиями сотрудникам местного МКУ «Ресурсный центр». На скамье подсудимых окажется бывший главный бухгалтер фирмы. Женщину подозревают в незаконном присвоении денег, которые по факту она начисляла работникам учреждения. Об этом сообщили в суде 27 января.

Как следует из обвинительного заключения, инциденты происходили с завидной регулярностью в течение полутора лет. С декабря 2018 года по июнь 2020 года женщина нагло отбирала деньги у трех работников, объясняя, что начисленные им премии им не предназначены. Главбух сначала начисляла деньги, а потом требовала перевести надбавки ей на банковскую карту. За это время она получила 83 474 рублей.

Когда обман раскрылся, теперь уже бывший главный бухгалтер «Ресурсного центра» попала под уголовное дело о мошенничестве должностным лицом. Как пояснили в суде, женщине грозит штраф до 800 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 6 лет.

Криминал