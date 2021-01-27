В Воронежской области главбух «Ресурсного центра» присваивала премии работников

Главбух облапошила трех коллег на премии Фото: Ирина ШАБАНОВА

Борисоглебский городской суд готовится рассмотреть уголовное дело о мошенничестве с премиями сотрудникам местного МКУ «Ресурсный центр». На скамье подсудимых окажется бывший главный бухгалтер фирмы. Женщину подозревают в незаконном присвоении денег, которые по факту она начисляла работникам учреждения. Об этом сообщили в суде 27 января.

Как следует из обвинительного заключения, инциденты происходили с завидной регулярностью в течение полутора лет. С декабря 2018 года по июнь 2020 года женщина нагло отбирала деньги у трех работников, объясняя, что начисленные им премии им не предназначены. Главбух сначала начисляла деньги, а потом требовала перевести надбавки ей на банковскую карту. За это время она получила 83 474 рублей.

Когда обман раскрылся, теперь уже бывший главный бухгалтер «Ресурсного центра» попала под уголовное дело о мошенничестве должностным лицом. Как пояснили в суде, женщине грозит штраф до 800 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 6 лет.