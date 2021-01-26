В Воронеже бизнесмен утаил от государства налоги на 38 миллионов рублей

Бизнесмену придется заплатить большие деньги. Кроме того, ему "светит" реальный срок. Фото: из архива «КП»

В суд направили уголовное дело 48-летнего воронежского индивидуального предпринимателя.

По данным следствия, в бухгалтерские документы ИП бизнесмена за 2018-2019 годы были внесены ложные сведения о его праве на уменьшение налога на добавленную стоимость. В итоге госбюджет недополучил 38 миллионов 622 тысячи рублей.

Махинацию раскрыли. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в особо крупном размере». Им занялась областная прокуратура. А теперь, после окончания следствия, его направили для рассмотрения в Коминтерновский районный суд.

Бизнесмену грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, он должен будет заплатить те самые 38 миллионов, что утаил от государства.